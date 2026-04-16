Seçim tartışmaları devam ederken bir parti sessiz sedasız kapatıldı

16.04.2026 10:20
Anayasa Mahkemesi, Adalet ve Demokrasi Partisi'nin gerekli yasal yükümlülükleri yerine getirmediği gerekçesiyle kendiliğinden dağılmış sayılarak hukuki varlığının sona erdiğine hükmetti. Kararla birlikte partinin tüm mal varlığının Hazine’ye devredilmesine karar verildi.

Türkiye’de siyasi parti sayısındaki artış dikkat çekiyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı kayıtlarına göre, 2025 yılı Ocak ayında 168 olan faal siyasi parti sayısı, 2026 yılı Ocak itibarıyla 188’e yükseldi.

BİR PARTİNİN FAALİYETİ SONA ERDİ

Öte yandan Anayasa Mahkemesi (AYM), Adalet ve Demokrasi Partisi’nin hukuki varlığının sona erdiğine hükmetti. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, partinin kendiliğinden dağılmış sayılmasına karar verildi.

ŞARTLARI YERİNE GETİRMEDİ

Kararda, partinin kuruluşunun ardından yasal süre içinde büyük kongresini gerçekleştirmediği ve zorunlu organlarını oluşturmadığı belirtildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başvurusu üzerine yapılan incelemede, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu ve Türk Medeni Kanunu hükümleri doğrultusunda partinin faaliyetlerinin sona erdiği ifade edildi. Ayrıca partinin tüm mal varlığının hazineye devredilmesine karar verildi.

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
