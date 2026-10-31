Birçok yolda çalışma var, TEM'de 7 gün 24 saat süren çalışmada yavaş gidin

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde sürücülerin yavaş gitmeleri, trafik işaret ve işaretçilerine uymaları gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre TEM Otoyolu'nun 1-2. kilometrelerindeki Akşemsettin Viyadüğü'nde güçlendirme çalışmaları yapılıyor. Çalışmalar 7 gün 24 saat esasına göre yürütülüyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun Nazilli-Kuyucak kavşakları 12-16. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışması nedeniyle Aydın istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım Denizli istikametinden iki yönlü devam ediyor.

TAG Otoyolu'nun 4-5. kilometrelerinde üstyapı çalışmaları sebebiyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor.

Bilecik-Sakarya yolunun 18-20. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım tek yönden sürdürülüyor.

Alaca-Zile yolunun 3-9. kilometrelerinde yol yapım çalışması dolayısıyla ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Konya-Ereğli Çevre yolunun 11-13. kilometrelerindeki Ereğli Kavşağı'nda devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle kavşak kolları trafiğe kapatıldığından sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Karabük-Araç yolunun 2-4. kilometrelerinde kavşak düzenleme çalışmaları sebebiyle bölünmüş yolun Safranbolu istikameti trafiğe kapatıldığından, ulaşım diğer istikametten iki yönlü ve kontrollü sağlanıyor.

Bingöl-Solhan yolunun 6-9. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sürdürülüyor.

Sivas-Kangal-Gürün ayrımı yolunun 0-1. kilometrelerindeki Devlet Demiryolları Üst Geçit 2 Köprüsü'nün bakım ve onarım, Fatsa-Ordu yolunun 25-26. kilometrelerinde Ordu Şehir Hastanesi Kavşağı yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uymaları önem taşıyor.