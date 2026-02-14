Birecik'te 277 Kelaynak Doğaya Salındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Birecik'te 277 Kelaynak Doğaya Salındı

Birecik\'te 277 Kelaynak Doğaya Salındı
14.02.2026 17:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa Birecik'te 277 koruma altındaki kelaynak, üreme dönemleri için doğaya salındı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki Kelaynak Üreme İstasyonu'nda nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan 277 kuş, üreme dönemleri dolayısıyla doğaya salındı.

Dünyada popülasyonları Fas ve Türkiye'de bulunan kelaynaklar, 1977'den bu yana ilçede Fırat Nehri kenarındaki Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Kelaynak Üreme İstasyonu'nda koruma altında tutuluyor.

Kelaynak Üreme İstasyonu'nda bulunan 277 kelaynak, üremeleri ve doğal yaşamlarını sürdürebilmeleri için kafesten çıkarılarak doğaya salındı. Nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan kelaynaklar, göç döneminin yaklaştığı yaz sonunda yeniden kafese alınacak.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, istasyonda düzenlenen törende, AA muhabirine, 8 personel tarafından özenle bakımı yapılıp yetiştirilen kuşların bugün üreme istasyonunun kafesinden kayalıklardaki yuvalarına geçeceklerini söyledi.

Haziran sonunda ise kuşları göçe uğurlayacaklarını aktaran Şıldak, sözlerine şöyle devam etti:

"Kelaynaklar dünyada Fas ve Türkiye'de bulunuyor. Kelaynak, Birecik'in markası olan bir hayvan türü ve nesli tükendiği için koruma altında. Geçen yıl uğurladığımız 45 kuşumuzun 17'si göç etti, geri kalanları buradaki ortamı tercih edip göç etmeye yönelmedi. Bugün 277 kuşumuzu kafesten alıp yuvalarına nakledeceğiz. Yuvalarında artık yavaş yavaş üreme mevsimine doğru yönelen bir süreç onları bekliyor olacak. Kelaynaklar Birecik için bir değer."

Törene, Birecik Kaymakamı Mustafa Gürbüz, Doğa Koruma ve Milli Parklar 3. Bölge Müdürü Mustafa Gözel ve Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit katıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hayvanlar, Şanlıurfa, Birecik, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Birecik'te 277 Kelaynak Doğaya Salındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cardi B’nin sözleri Bakanlık ile kavga başlattı Cardi B'nin sözleri Bakanlık ile kavga başlattı
Sinem’i öldürdükten sonra kaçtığı Sinop’ta denize girmiş Sinem'i öldürdükten sonra kaçtığı Sinop'ta denize girmiş
Manisa’da büyük panik Çay taştı, kritik köprü su altında kaldı Manisa'da büyük panik! Çay taştı, kritik köprü su altında kaldı
Göğüs yanması şikayetiyle gittiği hastanede kalbinden kan ’çalan’ damar bulundu Göğüs yanması şikayetiyle gittiği hastanede kalbinden kan 'çalan' damar bulundu
Bilal Erdoğan’dan ’siyasete girecek’ iddialarına net yanıt Bilal Erdoğan'dan 'siyasete girecek' iddialarına net yanıt
Akıl sağlığı yerinde değil diyerek dava açılmıştı Fatma Girik’in vasiyeti için karar verildi Akıl sağlığı yerinde değil diyerek dava açılmıştı! Fatma Girik'in vasiyeti için karar verildi

16:54
Ahmed Kutucu’dan tek kelimelik Sevgililer Günü paylaşımı
Ahmed Kutucu'dan tek kelimelik Sevgililer Günü paylaşımı
16:41
Şampiyonluk yarışında muhteşem maç İşte dev derbinin muhtemel 11’leri
Şampiyonluk yarışında muhteşem maç! İşte dev derbinin muhtemel 11'leri
16:32
Takibe düşme oranı sıfır İşte Türkiye’nin borcuna en sadık ili
Takibe düşme oranı sıfır! İşte Türkiye'nin borcuna en sadık ili
15:57
Eşini uyurken öldüren yaşlı adamın ilk ifadesi Bıçağı yıkayıp bulaşıklığa koymuş
Eşini uyurken öldüren yaşlı adamın ilk ifadesi! Bıçağı yıkayıp bulaşıklığa koymuş
15:41
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
MHP, trafikteki gizli tehdit için harekete geçti: Zorunlu olsun
15:36
Suriye’de bir devrin sonu YPG, Kamışlı’yı Asayiş’e bıraktı
Suriye'de bir devrin sonu! YPG, Kamışlı'yı Asayiş'e bıraktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2026 17:12:22. #.0.5#
SON DAKİKA: Birecik'te 277 Kelaynak Doğaya Salındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.