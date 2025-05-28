Birecik\'te Akraba Kavgası: 2 Ölü, 9 Yaralı

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli olan iki akraba aile arasında çıkan silah ve bıçaklı kavgada Mehmet Bulut (25) ile amcasının oğlu İbrahim Bulut (27) hayatını kaybetti, 9 kişi ise yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Haydarahmet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında uzun süredir arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet bulunan amca çocukları arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma taş, sopa, bıçak ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri kavgayı güçlükle kontrol altına alırken, yaralanan 11 kişi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Birecik ve Suruç Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mehmet Bulut ile kuzeni İbrahim Bulut, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kavgada yaralanan 9 kişinin hastanedeki tedavileri sürüyor. Olay sonrası jandarma hem hastane çevresinde hem de Haydarahmet Mahallesi'nde geniş güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.