Birecik'te Av Tüfeği Kazası: 1 Ölü

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.
Kırsal Meteler Mahallesi'nde C.T'nin kullandığı 63 LF 038 plakalı traktörde yolcu olarak bulunan Mehmet Çemberlitaş (31), elindeki ruhsatsız av tüfeğinin ateş alması sonucu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Çemberlitaş, kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
