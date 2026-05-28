Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, devrilen kamyonetin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Samet Çakır'ın (24) kullandığı, plakası henüz öğrenilemeyen kurbanlık küçükbaş hayvan yüklü kamyonet, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 110. kilometresinde devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çakır, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Birecik'te Kamyonet Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?