Birecik'te Kaza: 2 Ölü, 8 Yaralı - Son Dakika
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Birecik'te Kaza: 2 Ölü, 8 Yaralı

Birecik\'te Kaza: 2 Ölü, 8 Yaralı
17.06.2026 00:44
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Şanlıurfa Birecik'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesi yakınlarında iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Kaza, Birecik-Suruç D-400 kara yolunun Yanaloba mevkisinde meydana geldi. Duygu Altun (38) yönetimindeki 01 AVY 419 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Baran Yılmaz (21) idaresindeki 41 SC 329 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazanın şiddetiyle her iki araz da demir yığını haline dönüştü. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan Hasan Ataş (80) ve Ayşe Ataş'ın (89) hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan Mediha Yılmaz (45), Melisa Yılmaz (15), Berfin Gül (20), Zöhre Abbas (38), Duygu Altun (37), Canan Altunışık (33), Seyfi Baran Yılmaz (25) ve İran asıllı olduğu öğrenilen Zohreh Abbasnejadchetabi ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Suruç ve Birecik Devlet hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Ekiplerin çalışması sırasında bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından ölenlerin cenazeleri de hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Birecik'te Kaza: 2 Ölü, 8 Yaralı - Son Dakika

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