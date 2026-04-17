Birecik\'te Uyuşturucu Operasyonu

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda, bir araçta dedektör köpek yardımıyla yapılan aramalarda 1 kilo 222 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?