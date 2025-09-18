Birecik\'te Uyuşturucu Operasyonu: 3 Gözaltı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, narkotik suçlarla mücadele kapsamında Birecik'te belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Adreslerde yapılan aramalarda, 56 kilo 871 gram kubar esrar, 35 kök kenevir bitkisi, 1 ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, 1 terazi, 1 çalıntı motosiklet, 1 muşta, 2 bıçak ve 1 flash bellek ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
