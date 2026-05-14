Birecik'te Yalnız Yaşayan Kadın Ölü Bulundu

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde yalnız yaşayan 60 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu.
Sancar Mahallesi Kaleli Sokak'ta yalnız yaşayan Sabriye Kömük'ten (60) komşuları bir süre haber alamadı.
Evden kötü koku geldiğini fark eden mahalle sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, yaşlı kadının öldüğünü belirledi.
Kömük'ün cenazesi olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
