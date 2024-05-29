İzmir Ödemiş'te Birgi ÇEKÜL Evi'nin 21. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika
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İzmir Ödemiş'te Birgi ÇEKÜL Evi'nin 21. yıl dönümü kutlandı

İzmir Ödemiş\'te Birgi ÇEKÜL Evi\'nin 21. yıl dönümü kutlandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Birgi ÇEKÜL Evi'nin 21. yıl dönümü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi. Birgi Mahallesindeki programda kadınların kadrajında fotoğraf sergisi ile el işi kursu sergisi gerçekleştirildi. Kaymakam Fatih Aksoy ve ÇEKÜL Vakfı Genel Sekreteri Ilgın Sözen, Birgi'nin mirasının sadece Birgi'ye ait olmadığını vurgulayarak, gelecek kuşaklar için yaşanabilir bir kent olma hedefini güçlendirmeyi amaçladıklarını belirtti.

29.05.2024 09:43
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Birgi ÇEKÜL Evi'nin 21. yıl dönümü dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Birgi Mahallesindeki programda kadınların kadrajında fotoğraf sergisi ile el işi kursu sergisi gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Kaymakam Fatih Aksoy, Birgi ÇEKÜL Evi'nin geçmişin değerlerinin bugüne taşınmasında önemli katkılar sağladığını belirtti.

Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma (ÇEKÜL) Vakfı Genel Sekreteri Ilgın Sözen de Birgi'nin mirasının sadece Birgi'ye ait olmadığını ifade ederek, "Birgi tüm Türkiye'nin, hatta dünyanın mirasıdır. Birgi'nin doğal ve kültürel değerlerini koruyarak, gelecek kuşaklar için yaşanabilir bir kent olma özelliğini güçlendirmeyi amaçlıyoruz." diye konuştu.

Sözen 1990 yılında ÇEKÜL'ün tohumlarını burada attıklarını kaydederek, "Burası tescilli ilk kültür evi, kendi içinde kütüphanesi de mevcut. Dolayısıyla kadınlarımızın gönüllü çalışmalarıyla burası korumanın ilk yapıldığı bir kültür evi haline geldi." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İzmir Ödemiş'te Birgi ÇEKÜL Evi'nin 21. yıl dönümü kutlandı - Son Dakika

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