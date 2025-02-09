BirGün Yayıncıları Gözaltında

(ANKARA)-BirGün gazetesi, Birgun.net Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin ile Sorumlu Müdürü Yaşar Gökdemir'in gözaltına alındığını bildirdi.
BirGün gazetesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Birgun.net Yayın Koordinatörleri Uğur Koç ve Berkant Gültekin ile birgun.net Sorumlu Müdürü Yaşar Gökdemir, Sabah gazetesinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e ziyaretini haberleştirdikleri gerekçesiyle gözaltına alındı. Çalışma arkadaşlarımız Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü!"
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