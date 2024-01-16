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Birinci Dünya Savaşı Şehidi Piyade Yüzbaşı Hafız Süleyman, anıldı - Son Dakika
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Birinci Dünya Savaşı Şehidi Piyade Yüzbaşı Hafız Süleyman, anıldı

Türkiye Şehitlerini Anıyor etkinliği kapsamında, Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında, Birinci Dünya Savaşı Şehidi Piyade Yüzbaşı Hafız Süleyman anıldı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, vatan uğruna cansiparane savaşan ve bu uğurda şehit olan tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyoruz.

Birinci Dünya Savaşı Şehidi Piyade Yüzbaşı Hafız Süleyman, anıldı
16.01.2024 - 19:15,
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Birinci Dünya Savaşı Şehidi Piyade Yüzbaşı Hafız Süleyman, anıldı

Türkiye Şehitlerini Anıyor etkinliği kapsamında, Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında, Birinci Dünya Savaşı Şehidi Piyade Yüzbaşı Hafız Süleyman anıldı.

'Türkiye Şehitlerini Anıyor' etkinliği kapsamında, Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığı'nda Birinci Dünya Savaşı Şehidi Piyade Yüzbaşı Hafız Süleyman anıldı. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa Vatandır. Türkiye Şehitlerini Anıyor etkinliği kapsamında, Harbiye Askeri Müzesi ve Kültür Sitesi Komutanlığında Birinci Dünya Savaşı Şehidi Piyade Yüzbaşı Hafız Süleyman anıldı. Vatan uğruna cansiparane savaşan ve bu uğurda şehit olan tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyoruz" denildi.

Kaynak: DHA
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