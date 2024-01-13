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Birlemiş Milletler İstikrar Misyonu, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden çekiliyor - Son Dakika
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Birlemiş Milletler İstikrar Misyonu, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden çekiliyor

Birlemiş Milletler İstikrar Misyonu (MONUSCO), Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden (KDC) 2 bin askerin nisan sonuna kadar çekileceğini duyurdu. MONUSCO Başkanı Bintou Keita ve KDC Dışişleri Bakanı Christophe Lutundula, çekilme planının detaylarını paylaştı. Ülkede 13 bin 500 kişilik güce sahip olan MONUSCO, üç aşamalı planın ilkinin nisan sonunda tamamlanacağını ve bu sayının 11 bin 500'e düşeceğini belirtti. Çekilme işleminin yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Birlemiş Milletler İstikrar Misyonu, Kongo Demokratik Cumhuriyeti\'nden çekiliyor
13.01.2024 - 20:25,
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Birlemiş Milletler İstikrar Misyonu (MONUSCO), 2 bin askerin nisan sonuna kadar Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden (KDC) çekileceğini duyurdu.

Ulusal medyada yer alan haberlere göre, MONUSCO Başkanı Bintou Keita ve KDC Dışişleri Bakanı Christophe Lutundula, Kinşasa'da düzenledikleri ortak basın toplantısında ülkeden çekilme planının detaylarını paylaştı.

Halihazırda ülkede 13 bin 500 kişilik güce sahip olduklarını belirten MONUSCO Başkanı Keita, üç aşamalı planın ilkinin nisan sonuna kadar tamamlanacağını ve bu sayının 11 bin 500'e düşeceğini söyledi.

Güney Kivu'daki 14 Birleşmiş Milletler (BM) üssünün Kongo güvenlik güçlerine devredileceğini kaydeden Keita, ileriki aşamalarda Kuzey Kivu ve Ituri bölgelerindeki BM güçlerinin çekileceğini dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Lutundula da çekilmenin yıl sonuna kadar tamamlanmasını beklediklerini ifade etti.

BM Güvenlik Konseyi (BMGK), geçen ay, ülkedeki misyonu kademeli sonlandırma kararı almıştı.

Dünyanın en büyük BM misyonlarından MONUSCO'nun ülkeden çıkması için halk tarafından defalarca gösteri yapılmıştı.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yılı aşkın süredir altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

KDC hükümetinin talebi üzerine Doğu Afrika Topluluğu da barış gücünü ülkeden çekmişti.

Kaynak: AA
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