Birleşik Kamu İş Konfederasyonu: Asgari Ücret 33 Bin 266 Lira Olmalı

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Sekreteri Özgür Aras, "Açlık sınırının 16 bin liraya, yoksulluk sınırının da 46 bin liraya dayandığı, Merkez Bankası Başkanı'nın İstanbul'da ev kiralarından yakındığı bir ortamda asgari ücretli de insan onuruna yaraşır bir ücret almalıdır.Temmuz ayı itibarıyla 25 bin 12 lira alan kamudaki en düşük işçi maaşı 1 Ocak 2024'te yüzde 23'lük enflasyon farkı ve toplu sözleşmeden doğan yüzde 10 zammı ile birlikte 33 bin 266 liraya çıkacaktır. Bu anlamda asgari ücretlinin de 33 bin 266 lira alması gerektiğinin altını çiziyoruz" dedi.

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Genel Sekreteri Özgür Aras, 2024 yılını kapsayacak asgari ücrete ilişkin açıklama yaptı. Aras, asgari ücretin 33 bin 266 lira olması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"11 MİLYON 200 BİN ÇALIŞANI VE AİLESİNİ İLGİLENDİREN ASGARİ ÜCRETİN AÇIKLANMASI BÜYÜK ÖNEM ARZ ETMEKTEDİR"

Ülkemizde kayıtlı 20 milyon ücretli çalışan bulunmaktadır. Bunun da 8 milyonu asgari ücretlidir. Bir de kayıt dışı çalışan 3 milyon 200 bin çalışan var ki bunların da çoğunluğunu asgari ücret ve daha altında bir ücret aldığını biliyoruz. Sonuç olarak, 11 milyon 200 bin çalışanı ve ailesini ilgilendiren asgari ücretin açıklanması büyük önem arz etmektedir.

Avrupa'ya baktığımız zaman asgari ücretle çalışanlar Almanya'da yüzde 6, Fransa'da yüzde 11, Belçika ve İspanya'da yüzde 1 iken; bu oran bizde kayıt dışı çalışanlarla birlikte yüzde 50'ye yaklaşmıştır. Yani oradaki asgari ücret, bizde artık temel ücret haline gelmiş durumdadır. TÜİK'e göre yüzde 65 civarında seyreden enflasyon gerçekte ise üçlü haneyi geçmiş durumdadır. Açlık sınırının 16 bin liraya, yoksulluk sınırının da 46 bin liraya dayandığı, Merkez Bankası'nın Başkanı'nın İstanbul'da ev kiralarından yakındığı bir ortamda asgari ücretli de insan onuruna yaraşır bir ücret almalıdır.

"ASGARİ ÜCRETLİNİN DE 33 BİN 266 LİRA ALMASI GEREKTİĞİNİN ALTINI ÇİZİYORUZ"

Birleşik Kamu İş Konfederasyonu olarak 2023'ün temmuz ayında asgari ücret belirlenirken de söylediğimiz gibi asgari ücretli kamudaki en düşük işçi maaşı ile aynı olmalıdır. Temmuz ayı itibarıyla 25 bin 12 lira alan kamudaki en düşük işçi maaşı 1 Ocak 2024'te yüzde 23'lük enflasyon farkı ve toplu sözleşmeden doğan yüzde 10 zammı ile birlikte 33 bin 266 liraya çıkacaktır. Bu anlamda asgari ücretlinin de 33 bin 266 lira alması gerektiğinin altını çiziyoruz."