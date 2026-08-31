Birleşme Kilisesi Liderine Hapis Cezası - Son Dakika
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Birleşme Kilisesi Liderine Hapis Cezası

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Güney Kore'de yolsuzluk soruşturması kapsamında Birleşme Kilisesi lideri Han Hak Ja 2 yıl hapis cezası aldı.

Güney Kore'de hakkında yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında tutuklanan "Birleşme Kilisesi" lideri Han Hak Ja, 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Yonhap'ın haberine göre Seul Merkez Bölge Mahkemesi, Moon Tarikatı'nın kurucusu olarak tanınan Sun Myung Moon'un 83 yaşındaki eşi Han hakkındaki kararını açıkladı.

Karara göre, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un eşi Kim Keon Hee ve bir milletvekiline rüşvet verdiği gerekçesiyle hakkında soruşturma yürütülen Han, 2 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Han hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında Eylül 2025'te tutuklama kararı çıkarılmıştı.

Kim Keon Hee Ağustos 2025'te gözaltına alınmıştı

Kim Keon Hee, seçimlere müdahale ve rüşvet dahil çeşitli suçlamalar nedeniyle çıkarılan tutuklama emrinin ardından 12 Ağustos 2025'te gözaltına alınmıştı.

Daha önce de farklı bir yolsuzluk davasında 4 yıl hapis cezasına çarptırılan Kim, görev atamaları ve ticari ayrıcalıklar karşılığında pahalı hediyelerle rüşvet aldığı gerekçesiyle 7 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Sermaye Piyasası Kanunu'nu, Siyasi Fonlar Kanunu ve arabuluculuk için rüşvet kabulüne ilişkin yasayı ihlal ettiği suçlamasıyla karşı karşıya kalan Kim'e yöneltilen ithamların arasında kilise yetkililerine imtiyaz sağlamak ve 2009-2012 döneminde Güney Kore'de BMW bayisi Deutsch Motors'u ilgilendiren hisse senedi fiyat manipülasyon planına katılmak bulunuyordu.

Yoon'un sıkıyönetim ilanı ve azil süreci

Eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, 3 Aralık 2024'te "muhalefetin devlet karşıtı aktivitelere karıştığı" gerekçesiyle sıkıyönetim ilan etmiş, Ulusal Meclis'in bu kararı kaldırması üzerine geri adım atmak zorunda kalmıştı.

Ulusal Meclis'in 14 Aralık 2024'te yaptığı oylamada azli istenen Yoon, geçici olarak görevden uzaklaştırılmıştı.

Anayasa Mahkemesi, 4 Nisan 2025'te verdiği kararda Ulusal Meclis'in azil istemini kabul ederek Yoon'un görevden alınmasını onaylamıştı.

Yoon'un görevden azledilmesinin ardından yapılan seçimi kazanan ana muhalefetteki Demokratik Parti'nin (DP) adayı Lee Jae-myung, 4 Haziran 2025'te Meclis'te yemin ederek resmen görevine başlamıştı.

Kaynak: AA

Güney Kore, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Birleşme Kilisesi Liderine Hapis Cezası - Son Dakika

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