Birleşmiş Milletler, Etiyopya'ya toprak kaymalarıyla mücadelede destek veriyor

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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 27 Temmuz (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler ve ortaklarının ülkenin güneyinde meydana gelen yıkıcı toprak kaymalarına müdahale konusunda Etiyopya hükümetine destek vermeye devam ettiği bildirildi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) tarafından Cuma günü yapılan açıklamada yardım malzemelerinin barınma, beslenme, su sanitasyonu ve hijyen yardımlarını içerdiği belirtildi.

OCHA, yerinden edilme ölçeği de dahil olmak üzere toprak kaymalarının etkisini değerlendirmek üzere sahadaki BM kuruluşlarından oluşan bir ekip oluşturduğunu kaydetti. Şu ana kadar tahminen 600 kişi yerinden edildi.

Ofis, arama-kurtarma ekiplerinin hala kayıp insanları aradığını bildirerek, "Zorlu arazi koşulları ve şiddetli yağışlar göz önüne alındığında, etkilenen bölgelere erişim son derece zor" açıklaması yaptı.

Bununla birlikte OCHA, Etiyopya hükümetinin 1.300'den fazla çocuk ve 400'den fazla hamile ve emziren kadın da dahil olmak üzere en savunmasız 5.600'den fazla insanı daha güvenli bölgelere tahliye etmek için çalıştığını bildirdi.

Pazar ve Pazartesi günleri Etiyopya'nın güneyindeki uzak bir köyü vuran şiddetli toprak kaymaları en az 257 kişinin ölümüne neden oldu. Etiyopya, ölenler için Cumartesi gününden itibaren üç günlük ulusal yas ilan etti.