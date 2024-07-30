Birleşmiş Milletler, Güney Sudan'da sel felaketinden etkilenecek 3,3 milyon kişiye yardım etmeyi planlıyor

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BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 30 Temmuz (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Eylül ayından itibaren Güney Sudan'da sel felaketinden etkileneceği öngörülen 3,3 milyon kişinin 2,4 milyonuna yardım etmeyi planlıyor.

OCHA'nın Pazartesi günü yaptığı açıklamada, BM ve ortaklarının Güney Sudan hükümetinin son 60 yılın en kötüsü olacağı tahmin edilen sel felaketine hazırlanma çabalarına destek verdiğini söyledi.

OCHA, yerlerini terketmek zorunda kalan kişilere sağlık ve beslenme hizmetleri, barınma ve gıda yardımı sağlayacaklarını belirtti.

Açıklamada, "Bu yardımları sağlamak ve Sudan'daki çatışmadan kaçarak gelen yeni kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere Güney Sudan'daki insani müdahaleye acilen daha fazla fon sağlanmalı" ifadelerine yer verildi.

OCHA'ya göre, Güney Sudan için bu yıl yapılan insani yardım çağrısının yüzde 30'undan biraz fazlası finanse edilirken, gerekli olan 1,8 milyar doların yaklaşık 542 milyon ABD doları toplandı.

Komşu Sudan'daki çatışmalar ve diğer zorlukların Güney Sudan'daki insani ihtiyaçları artırmaya devam ettiğini belirten OCHA, Sudan'da çatışmaların başladığı geçen yılın Nisan ayından bu yana, 770.000'den fazla geri dönen kişi ve mültecinin sınırı geçerek Güney Sudan'a kaçtığını bildirdi.