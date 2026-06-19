Birlikte Güçlüyüz etiketi zirvede - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Birlikte Güçlüyüz etiketi zirvede

Birlikte Güçlüyüz etiketi zirvede
19.06.2026 21:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın başlattığı 'Birlikte Güçlüyüz' kampanyası, dijital medyada büyük ilgi görerek gündemde birinci sıraya yükseldi. Kampanya kapsamında yayımlanan videoda birlik, beraberlik ve milli irade vurgusu yapılırken, siyaset, medya ve sivil toplumdan geniş destek geldi. Etiket, milyonlarca kullanıcıya ulaştı.

İLETİŞİM Başkanlığı tarafından başlatılan 'Birlikte Güçlüyüz' etiketi, dijital medya gündeminde 1'inci sıraya yükseldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından başlatılan 'Birlikte Güçlüyüz' kampanyası, dijital medya platformlarında yoğun ilgi gördü. Kısa sürede geniş kitlelere ulaşan 'Birlikte Güçlüyüz' etiketi, sanal medya gündeminde 1'inci sıraya yükseldi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, kampanya kapsamında hazırlanan videoyu sanal medya hesabından paylaşarak vatandaşlara birlik ve beraberlik mesajı verdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın kurumsal sanal medya hesaplarından da kampanyaya ilişkin bir video yayımlandı. Paylaşımda, "'Türkiye Yüzyılı'na yürürken gücümüzü kendi birliğimizden alıyor, zorlukları omuz omuza aşıyor, başarılarımızı tek yürek kutluyoruz. Biliyoruz ki Birlikte Güçlüyüz, Birlikte Türkiye'yiz" ifadelerine yer verildi. Mesajda ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milli iradenin gücü, toplumsal dayanışma ve kardeşlik hukukunun Türkiye'nin geleceğinin en önemli teminatlarından biri olduğu vurgulandı.

Kampanya, kısa sürede siyaset, medya ve sivil toplum çevrelerinde de geniş yankı buldu. Kabine üyeleri sanal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla kampanyaya destek verirken, çok sayıda milletvekili, siyasi isim, akademisyen, aktivist ve vatandaş da 'Birlikte Güçlüyüz' etiketiyle paylaşımlar yaptı. Birlik ve beraberlik vurgusunun öne çıktığı kampanya kapsamında yapılan paylaşımların milyonlarca kullanıcıya ulaştığı gözlenirken, etiket gün boyunca dijital platformların en çok konuşulan başlıkları arasında yer aldı.

Kaynak: DHA

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Sivil Toplum, Siyaset, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Birlikte Güçlüyüz etiketi zirvede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fethiye’de bahçe kapısının sesi yüzünden çıkan kavgada 1 ölü, 2 yaralı Fethiye'de bahçe kapısının sesi yüzünden çıkan kavgada 1 ölü, 2 yaralı
Giresun’da iki gündür aranan polis memurunun cansız bedeni deniz kıyısında bulundu Giresun'da iki gündür aranan polis memurunun cansız bedeni deniz kıyısında bulundu
Seferihisar Belediyesine yönelik “rüşvet“ operasyonunda Mustafa Günay’ın eşi de gözaltına alındı Seferihisar Belediyesine yönelik "rüşvet" operasyonunda Mustafa Günay'ın eşi de gözaltına alındı
Konya’da 2 kişi define aramak için açtıkları kuyuda hayatını kaybetti Konya'da 2 kişi define aramak için açtıkları kuyuda hayatını kaybetti
Karabük’te bir kişi bahçede ölü bulundu Karabük'te bir kişi bahçede ölü bulundu
İnanılmaz İsviçre-Bosna Hersek karşılaşmasının son 15 dakikasında gol yağmuru İnanılmaz! İsviçre-Bosna Hersek karşılaşmasının son 15 dakikasında gol yağmuru

21:34
Serdal Adalı dünyaca ünlü yıldıza haber yolladı: Ne kadar istiyorsan öderiz
Serdal Adalı dünyaca ünlü yıldıza haber yolladı: Ne kadar istiyorsan öderiz
20:55
Fenerbahçe’nin rakibi olan Podolski’den flaş paylaşım
Fenerbahçe'nin rakibi olan Podolski'den flaş paylaşım
20:42
“Mutlak butlan“ kararından haberi var mıydı Kılıçdaroğlu’ndan net yanıt
"Mutlak butlan" kararından haberi var mıydı? Kılıçdaroğlu'ndan net yanıt
20:17
Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosu raydan çıktı: 3 yaralı
Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosu raydan çıktı: 3 yaralı
19:43
Gram altın çakıldı
Gram altın çakıldı
18:57
Kılıçlı yemin sonrası ihraç edilen tabur komutanı için göreve iade kararı
Kılıçlı yemin sonrası ihraç edilen tabur komutanı için göreve iade kararı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 21:55:06. #7.13#
SON DAKİKA: Birlikte Güçlüyüz etiketi zirvede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.