Birol Ekici'den Veda Ziyaretleri

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Valiler Kararnamesi ile Şırnak Valiliğine atanan Birol Ekici, veda ziyaretlerinde bulundu.

Ekici, 55 Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu, Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Gedik, İdare Mahkemesi Başkanı İbrahim Doğan, Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Bülent Şengörür, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ile İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu'nu ziyaret etti.

Kırklareli'nin güzel ve huzurlu bir kent olduğunu ifade eden Ekici, kentte başarılı çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Bir yanının hüzünlü olduğunu belirten Ekici, Kırklareli'nin kendisi için ayrı bir öneme sahip olduğunu kaydetti.

Ekici, çalışma süresince kendisine destek olan herkese teşekkür etti.