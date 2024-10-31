Bisiklet Kaza: 11 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bisiklet Kaza: 11 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Bisiklet Kaza: 11 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Antalya'da bisikletle arkadaşlarına yetişmeye çalışan 11 yaşındaki Bilal Çakar, çöp kamyonunun altında kaldı.

31.10.2024 18:20
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ANTALYA'da okuldan çıkıp bisikletiyle arkadaşlarına yetişmeye çalışırken düşerek çöp kamyonunun altında kalan Bilal Çakar (11), hayatını kaybetti. Kazayı öğrenen Çakar'ın yakınları, kamyonu tekmeleyerek tepki gösterdi, bazıları da baygınlık geçirdi.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Kepez ilçesi Şafak Mahallesi'nde meydana geldi. Okul sonrası arkadaşlarıyla bisiklet süren Bilal Çakar, geride kaldı. 3 arkadaşına yetişmeye çalışan Çakar, 4261 Sokak'ta bisikletiyle ilerlerken düşüp, H.D.'nin kullandığı çöp kamyonunun sağ ön tekerleği altında kaldı. Kaza, sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekibi Bilal Çakar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayı haber alıp gelen Çakar'ın yakınları, gözyaşı döküp ağıt yaktı. Bazıları da çöp kamyonunu tekmeleyerek tepki gösterdi. Sağlık ekibi fenalaşıp baygınlık geçirenlere ambulansta müdahale etti.

Olay yerinde inceleme yapan polis, kamyonun altında kalan Çakar'ın bisikletini çıkardı. Kamyon şoförü H.D. polis tarafından gözaltına alındı. Küçük çocuğun cenazesi ise morga götürüldü.

Haber: Semih ERSÖZLER - Tolga YILDIRIM - Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

Kaynak: DHA

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