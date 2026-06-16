Bisiklet Kazasında Çocuk Ağır Yaralandı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bisikletiyle duvara çarpan çocuk ağır yaralandı.
Dicle Mahallesi'nde 15 yaşındaki Hazar Ö'nün kullandığı bisiklet kontrolden çıkarak bir bahçenin duvarına çarptı.
Kazada çocuk ağır yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hazar Ö. ilk müdahalenin ardından Batman'a sevk edildi.
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