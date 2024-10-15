Bisiklete sıkışan çocuğun parmağı itfaiye tarafından kurtarıldı

AMASYA'da Muhammed Baki Erzurum'un (11) bisiklet koltuğunun borusuna sıkışan parmağı, itfaiyenin 1 saatlik çalışması ile kurtarıldı.
Bisikletini tamir etmeye çalışan Muhammed Baki Erzurum'un sağ el orta parmağı, bisiklet koltuğunun borusuna sıkıştı. Durumu fark edip, parmağı bulunduğu yerden çıkaramayan ailesi, çocuğu hastaneye götürdü. Hastanede ilk müdahale yapıldıktan sonra Amasya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne haber verildi. Ekipler, boruyu spiralle keserek 1 saatlik çalışmayla parmağı sıkıştığı yerden çıkardı. Aile, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
Haber : Şerife Serap KARA-AMASYA-DHA
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