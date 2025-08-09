Bisikletten Düşen Çocuk Ağır Yaralandı

Arnavutköy'de bisikletten düşerek kafasını kaldırıma çarpan 8 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Anadolu Mahallesi Atlıhan Sokak'ta akşam saatlerinde bisikletiyle gezen A.A, dengesini kaybederek yere düştü.
Kafasını kaldırıma çarpan çocuk ağır yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan A.A'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
