Bisikletten Uyuşturucu Çıktı

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Samsun'un Terme ilçesinde bisikletin gövde ve gidon kısmında uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fenk Mahallesi'nde yapılan denetim sırasında bir otobüsün bagajında bulunan bisiklette kaynak izleri olduğunu fark etti.

Bunun üzerine bir makine yardımıyla kesilen bisikletin, gövde ve gidon kısmına gizlenmiş 430 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan H.B. (29) ve F.K'nin (34), emniyetteki işlemleri sürüyor.