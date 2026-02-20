Bişkek'te Geleneksel İftar Sofrası

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, ramazan ayı dolayısıyla "10. Geleneksel İftar Sofrası" etkinliği düzenlendi.

İlahiyatçı Kadir Malikov ile Al-Umma Vakfı Başkanı ve Umma dergisi editörü Meryam Satarova tarafından hayata geçirilen "Şatır-Ramazan" (Ramazan Çadırı) projesi, milletvekilleri, kamu görevlileri, sinema sanatçıları ve bazı sivil toplum kuruluşların temsilcilerini, yetim çocuklar, engelliler, kimsesiz yaşlılar ve çok çocuklu ailelerle aynı sofrada buluşturdu.

Ramazan ayının manevi atmosferine uygun süslenen ve özel ışıklandırılan salonda, "Ramazan İftarı" yazılı yeşil tişörtlü gönüllü gençler davetlilere hizmet etti.

Programda geleneksel çalgılar çalındı, ilahiler okundu ve misafirlere yöresel yemekler ikram edildi. Etkinlik kapsamında ayrıca çeşitli hediyeler dağıtıldı ve katkısı olan kurumlara ve gazetecilere ödül verildi.

Ülkede 2016 yılından itibaren toplu iftarları cami dışına taşıyarak açık havada ve geniş katılımlı organize eden Al-Umma Vakfı, ramazan ayının sosyal dayanışma içinde ve halka açık kutlanmasına öncülük ediyor.

"Amacımız muhtaç gönüllere manevi destek"

Al-Umma Vakfı Başkanı Satarova, AA muhabirine, "Şatır-Ramazan" projesiyle ihtiyaç sahibi ailelere el uzatmaya ve toplumun her kesimini bir araya getirmeye devam ettiklerini söyledi.

Ramazan programlarının 10'uncu yılını geride bırakmanın gururunu yaşadıklarını belirten Satarova, şunları kaydetti:

"Amacımız sadece karın doyurmak değil, muhtaç gönüllere bayram havasında manevi destek sunmak ve onları neşelendirmektir. Etkinliklerimizde toplumun tanınmış isimlerini de ağırlayarak ramazan ayının merhametini ve dayanışma ruhunu hep birlikte yaşıyoruz. Her yıl yaklaşık 10 bin kişiye iftar vererek bu iyilik hareketini büyütüyoruz. Bu projenin ülkemize ve tüm dünyaya örnek olmasını istiyoruz. İhtiyaç sahibi insanlarımıza yönelik yardımların daha da artması gerektiğine inanıyoruz."