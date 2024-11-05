(BİŞKEK)- Türkiye ile Kırgızistan arasında 19 anlaşma imzalandı - Son Dakika
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(BİŞKEK)- Türkiye ile Kırgızistan arasında 19 anlaşma imzalandı

(BİŞKEK)- Türkiye ile Kırgızistan arasında 19 anlaşma imzalandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırgızistan temasları çerçevesinde enerji, gümrük ve diğer alanlarda 19 anlaşma imzalandı.

05.11.2024 20:03
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(BİŞKEK)- Türkiye ile Kırgızistan arasında 19 anlaşma imzalandı

BİŞKEK - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırgızistan temasları çerçevesinde enerji, gümrük ve diğer alanlarda 19 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırgızistan temasları devam ediyor. Bişkek'teki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında anlaşmaların imza töreni gerçekleştirildi. Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Caparov, "Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Arasındaki Stratejik Ortaklık İlişkilerinin Kapsamlı Stratejik Ortaklık Düzeyine Çıkarılmasına İlişkin Ortak Bildiri"yi imzaladı.

Törende Güvenlik Alanında İşbirliği Anlaşması, Hayvan Sağlığı, Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Ticaretine Dair İşbirliği Anlaşması ile Göç Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'na imza konuldu.

İki ülkelerin hükümetleri arasında Borç Silme Anlaşması ile Ekonomik ve Finansal İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı'nın imzalandığı törende Savunma Sanayii Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma, Enerji, Enerji Verimliliği ve Enerji Tasarrufu Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı imza altına alındı.

Görsel-İşitsel Hizmetler Ortak Yapım Anlaşması, Organ Nakli Alanında İşbirliğine İlişkin Protokol'ün yanı sıra Recep Tayyip Erdoğan Bişkek Kırgız-Türk Dostluk Devlet Hastanesinin Açılması, Ortak İşletilmesi ve Devri ile Kırgız Vatandaşlarının Türkiye'de Tıp ve Tıpta Uzmanlık Eğitimi Almasına Dair Anlaşma'ya imza konuldu.

Ürün Güvenliği ve Piyasa Denetimi Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı'nın imzalandığı törende Türkiye Cumhuriyeti Milli Güvenlik Kurulu ile Kırgız Cumhuriyeti Güvenlik Konseyi arasında Mutabakat Muhtırası'na imza atıldı.

İnsan Kaynakları Ofisi ile Kırgız Cumhuriyeti Devlet Kamu Hizmeti ve Yerel Öz-Yönetim İşleri Ajansı arasında İşbirliği Mutabakat Zaptı imza altına alınırken, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ile Kırgız Cumhuriyeti Dijital Kalkınma Bakanlığı Arasında İşbirliği Protokolü, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığı ile Kırgız Cumhuriyeti Ulusal Bankası Arasında Mutabakat Zaptı imzalandı.

Kinoloji Faaliyetlerinde Personelin Eğitimi ve İleri Eğitimi Alanında İşbirliğine İlişkin Protokol'ün imzalandığı törende Kırgız Cumhuriyeti Mevduat Koruma Ajansı ile Türkiye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu arasında İkili işbirliğine ilişkin Mutabakat Zaptı imza altına alındı.

Türkiye-Kırgızistan arasında Hidroelektrik Santrallerin İnşası ve İşletilmesi Projesinin Uygulanmasına ilişkin Çerçeve Anlaşması'na, Kırgız Cumhuriyeti Enerji Bakanı Taalaybek İbrayev ile İhlas Holding ve Orta Asya Yatırım Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Mücahid Ören imza attı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel (BİŞKEK)- Türkiye ile Kırgızistan arasında 19 anlaşma imzalandı - Son Dakika

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