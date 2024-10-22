Bismil'de Arazi Kavgası: 9 Ölü, 23 Tutuklu - Son Dakika
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Bismil'de Arazi Kavgası: 9 Ölü, 23 Tutuklu

Diyarbakır Bismil'deki silahlı kavgada 9 kişi öldü, 23 sanığın yargılanması devam ediyor.

22.10.2024 18:17
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 9 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 23'ü tutuklu, 31 sanığın yargılanmasına sanık ve tanık anlatımlarıyla devam edildi.

Güvenlik tedbiri nedeniyle Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince Konya Adliyesi Konferans Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar, bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı duruşmada söz verilen sanıklar, üzerlerine atılı suçları reddetti.

Tutuklu sanık Behçet Taş'ın avukatı, müvekkilinin, Taş ailesinin en büyük ferdi olarak aileyle Alyamaç ailesi arasındaki arazi anlaşmazlığında uzlaşmayı sağladığını, tarafların arazi ihtilafına ilişkin dava sürerken herhangi bir ekim yapmamasını sağladığını belirtti.

Arazi davası tamamlandıktan sonra olay tarihinin buğdayların ekim zamanı olduğunu ve 2 aile arasında yeniden anlaşmazlık yaşandığını dile getiren sanık avukatı, "Dava bittikten sonra Alyamaç ailesi, arazide ekim yapılmaması için daha önce de taciz atışı yapmıştır. Olay günü de müvekkil daha önce kendilerine taciz atışı yapılıyor diye olay yerine gitmiş, olaydan yarım saat önce de müvekkil Behçet Taş, jandarma komutanını 7 kez aramıştır. İddianamede bahsi geçtiği gibi müvekkilin eylemle ilgili bir plan yapmış olmasının mümkün olmadığı da jandarma komutanını aramalarıyla ortadadır." ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı, olay günü jandarma personeline ateş açılmadığını öne sürdü.

Ferhan K. ve Mehmet Tahir K'nin avukatı ise müvekkillerinin olayla herhangi bir ilgisinin olmadığını, kavganın iki aile arasında gerçekleştiğini savundu.

Sanık avukatı, Ferhan K'nin otomobilinde atış artıkları bulunduğunu belirterek, "Müvekkilim bu sebeple söz konusu suçtan yargılanmaktadır. Ancak araçta jandarma personeli arama yapmıştır ve daha sonra aracın içinde çok sayıda jandarma personeline ait parmak izine rastlanmıştır. Atış artıklarının da bu nedenle aramalar sırasında, günün yoğun çalışma ve araştırma temposu içerisinde yanlışlıkla otomobile bulaşması muhtemeldir. Ferhan K. ve Mehmet Tahir K. olay sırasında olay yerinde değildir." ifadelerini kullandı.

Duruşma, tanık ve avukat beyanlarıyla yarın devam edecek.

Olay

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinin Serçeler Mahallesi'nde 15 Haziran 2023'te arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, Halil, Orhan, Serhat ve Mehmet Can Taş ile Mehmet Emin, Mehmet Selim, Ömer, Yunus ve Muhammet Alyamaç öldürülmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 151 sayfalık iddianame 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

İddianamede, 31 sanıktan 26'sı hakkında "tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet, kavgaya müdahale eden güvenlik güçlerine yönelik açılan ateş nedeniyle de 9 kişiye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 117'şer yıldan 180 yıla kadar, 5 sanık hakkında ise "tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 26 kişiye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 338'er yıldan 530 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bismil'de Arazi Kavgası: 9 Ölü, 23 Tutuklu - Son Dakika

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