Bismil'de Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı - Son Dakika
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Bismil'de Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı

21.07.2026 22:33
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Bismil'de iki aile arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü, 4 kişi yaralandı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Akpınar Mahallesi'nde iki aile arasında borç-alacak anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi üzerine İbrahim S. (24), Askeri S. (41) ve henüz isimleri öğrenilemeyen 2 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Bismil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Güncel, Kavga, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bismil'de Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı - Son Dakika

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