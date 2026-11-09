Bismil\'de düğünden çıkan Gurgir Erenuluğ\'a otomobil çarptı, hayatını kaybetti

Bismil'de düğünden çıkan Gurgir Erenuluğ'a otomobil çarptı, hayatını kaybettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde akrabasının düğününden çıkan 57 yaşındaki Gurgir Erenuluğ'a, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarptı; Erenuluğ hayatını kaybetti. Kaçan sürücü polis tarafından yakalanırken ifadesinde hayvana çarptığını zannettiğini söyledi.
DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde akrabasının düğününden çıktıktan sonra yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Gurgir Erenuluğ (57), hayatını kaybetti.
Kaza, dün gece saatlerinde Bismil-Batman kara yolundaki düğün salonunun önünde meydana geldi. Akrabasının düğününden çıkan Gurgir Erenuluğ'a, yolun karşısına geçmeye çalışırken plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Erenuluğ'un hayatını kaybettiği belirlendi. Erenuluğ'un cenazesi, işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Kazanın ardından kaçan otomobil sürücüsü, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Sürücünün ifadesinde, "Hayvana çarptığı zannettim, ondan dönüp bakmadım" dediği öğrenildi.
Sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.
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