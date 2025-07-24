DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde tarlaya giren yaban domuzu sürüsü, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Bismil ilçesi kırsal Karacık Mahallesi'nde vatandaşlar, sabah saatlerinde tarlada domuz sürüsüyle karşılaştı. Bir süre sonra gözden kaybolan domuzlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Haber- Kamera: Özcan ARGİN/DİYARBAKIR,
Son Dakika › Güncel › Bismil'de Yaban Domuzu Sürüsü Görüntülendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?