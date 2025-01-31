Bismil'de Yangın: A.Ö. Hayatını Kaybetti

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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde bir evde çıkan yangında ağır yaralanan kişi tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İlçede tek katlı bir evde çıkan yangında, ağır yaralanan bedensel engelli A.Ö. (58) tedavi gördüğü Dicle Üniversitesi Hastanesi Yanık Merkezi Yoğun Bakım Ünitesi'nde hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Fatih Mahallesi 3. Sokak'ta tek katlı bir evde önceki gün akşam saatlerinde çıkan yangında, A.Ö. ağır yaralanmış, sağlık ekiplerince Bismil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan A.Ö. burada yapılan ilk müdahalenin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi Yanık Merkezi Yoğun Bakım Ünitesi'ne sevk edilmişti.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale gelmişti.