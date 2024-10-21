Bismil'deki Silahlı Kavga Davası Başladı - Son Dakika
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Bismil'deki Silahlı Kavga Davası Başladı

Bismil'deki arazi anlaşmazlığı sonucu 9 kişinin öldüğü silahlı kavga davası Konya'da başladı.

21.10.2024 18:18
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 9 kişinin hayatını kaybettiği, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 23'ü tutuklu, 31 sanığın yargılanmasına Konya'da başlandı.

Güvenlik tedbiri nedeniyle Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince Konya Adliyesi Konferans Salonu'nda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar, bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı duruşmada söz verilen sanıklar, üzerlerine atılı suçları reddetti.

Maktullerden Serhat Taş'ın cep telefonunda yapılan incelemelerde ortaya çıkan, olayın bir gün önceden planlandığına ilişkin mesajlaşmalarının sorulması üzerine tutuklu sanık Mehmet Faris Taş, maktul Serhat'ın kendisine "Yarın tarlaya gireceğiz" şeklinde mesaj attığını, bunun "normal" olduğunu savundu.

Olay sabahı kendisini kimsenin aramadığını ifade eden Taş, "Olay günü ben kimseye ateş etmedim, kimse de bana ateş etmedi. Olay sabahı Bismil merkeze bir araç almak için gittim. Döndüğümde annem ve ablam ağlıyordu. Ben de köyün tepe kısmında bir hareket gördüğüm için pompalı silahımı alıp gittim. Her yerden bir araç çıkıyordu. Komşu köylerden de gelenler oluyordu. Kalabalığa doğru giderken ambulans geldi. Ben de olayın gerçekleştiği yeri gösterdim." ifadelerini kullandı.

Tutuklu sanık Ömer Taş, olay günü evinde olduğunu, olay yerine gitmediğini öne sürdü.

Mahkeme başkanının, "Olay yerine gitmediğini söylüyorsun ama tüfekte neden parmak izin çıkıyor?" sorusu üzerine sanık Ömer Taş, "Bilmiyorum. Ben olay yerine gitmedim." dedi.

Kavganın diğer tarafı olan aileden tutuklu sanık Ahmet Alyamaç da olay yerine gittiğinde maktul Ömer Alyamaç'ı vurulmuş halde gördüğünü, olaydan daha önce haberdar olmadığını iddia etti.

Mahkemede ifade veren Muhammet ve Barış Alyamaç da olayla bir alakalarının olmadığını, olay yerine sonradan gittiklerini öne sürdü.

Duruşma, sanık ve tanık anlatımlarıyla yarın devam edecek.

Olay

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinin Serçeler Mahallesi'nde 15 Haziran 2023'te arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, Halil, Orhan, Serhat ve Mehmet Can Taş ile Mehmet Emin, Mehmet Selim, Ömer, Yunus ve Muhammet Alyamaç öldürülmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 151 sayfalık iddianame 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

İddianamede, 31 sanıktan 26'sı hakkında "tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet, kavgaya müdahale eden güvenlik güçlerine yönelik açılan ateş nedeniyle de 9 kişiye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 117'şer yıldan 180 yıla kadar, 5 sanık hakkında ise "tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 26 kişiye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 338'er yıldan 530 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bismil'deki Silahlı Kavga Davası Başladı - Son Dakika

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