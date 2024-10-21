Bismil'deki Silahlı Kavga Davasında İlk Duruşma - Son Dakika
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Bismil'deki Silahlı Kavga Davasında İlk Duruşma

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 9 kişinin öldüğü silahlı kavga davasında taraflar şikayetçi olmadı.

21.10.2024 18:09
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DİYARBAKIR'ın Bismil ilçesinde iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, 9 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavgaya ilişkin Konya'da görülen ilk duruşmada, taraflar birbirinden şikayetçi olmadı.

Olay, 15 Haziran 2023'te Bismil ilçesi kırsal Serçeler Mahallesi'nde meydana geldi. Alyamaç ve Taş aileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Orhan Taş, Serhat Taş, Halil Taş, Mehmet Can Taş, Mehmet Emin Alyamaç, Selim Alyamaç, Muhammed Alyamaç, Yunus Alyamaç ve Ömer Alyamaç hayatını kaybetti, Ahmet Alyamaç ile M.A. yaralandı. Kavgaya müdahale eden jandarma ekiplerinin üzerine de ateş açıldı.

151 SAYFALIK İDDİANAME

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 32 kişi hakkında hazırladığı 151 sayfalık iddianame, 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde kabul edildi. İddianamede, 32 sanıktan 26'sı hakkında 'Tasarlayarak kasten öldürmek' suçundan 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet, kavgaya müdahale eden güvenlik güçlerine yönelik açılan ateş nedeniyle de 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 117'şer yıldan 180'er yıla kadar, 6 sanık hakkında ise 'Tasarlayarak kasten öldürmek' suçundan 4'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 338'er yıldan 530'ar yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İLK DURUŞMA GÖRÜLDÜ

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü kararıyla davanın Konya Adliyesi'ne alınması ile 32 sanık, Konya 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaya başlandı. Konferans salonunda görülen duruşmada, 23 tutuklu sanık ile taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz yargılanan 9 sanık da duruşmaya Bismil Adliyesi'nden SEGBİS aracılığıyla katıldı.

ŞİKAYETÇİ OLMADILAR

Sanıklardan Serhat Alyamaç, "Sabah ağabeyim ile traktörün bakımını yapıyorduk. Arazide dumanları gördük. Oraya doğru gittik. Yaralıları arabaya alıp, 15-20 kilometre gittikten sonra ambulansı gördük. Kimseye ateş etmedim. Silahlara dokunmadım. Jandarmanın beni aradığını bilmiyordum. Kimseden şikayetçi değilim" dedi.

Sanık Mehmet Ali Taş ise "Tarlada hasat yapıyordum. Önce yangını gördüm sonra silah seslerini duydum. Biçerdöverle tarladan çıktım. Olay yerine hiç gitmedim. Ölenleri jandarma eşliğinde teşhis ettim. Şikayetçi değilim" diye konuştu.

DURUŞMA ERTELENDİ

Sanık Tahsin Taş, "Olay öncesinde ameliyat oldum, evde yatıyordum. Silahım yok. Kimseden şikayetçi değilim" dedi.

Mahkeme heyeti başkanı da "Olay yerinde elinde Kalaşnikof'la, ambulansın arkasından ateş ettiğini görenler var" dedi. Bunun üzerine Tahsin Taş, "Olay yerine hiç gitmedim. Traktörün başındaydım" diyerek cevap verdi. Toplamda 15 sanık suçlamaları kabul etmezken, mahkeme heyeti diğer sanıkların dinlenmesi için duruşmayı yarına erteledi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bismil'deki Silahlı Kavga Davasında İlk Duruşma - Son Dakika

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