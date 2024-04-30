Bitexen Antalyaspor'un futbolcusunun ailesinin ölümüne neden olan sürücünün yargılanması devam ediyor - Son Dakika
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Bitexen Antalyaspor'un futbolcusunun ailesinin ölümüne neden olan sürücünün yargılanması devam ediyor

Bitexen Antalyaspor\'un futbolcusunun ailesinin ölümüne neden olan sürücünün yargılanması devam ediyor

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında Bitexen Antalyaspor'un futbolcusu Naldo'nun oğlu ve kayınpederinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olduğu öne sürülen sürücünün yargılanması devam ediyor. Tutuklu sanık duruşmada pişman olduğunu ve aileden özür dilediğini belirtirken, müştekiler şikayetlerinin devam ettiğini ifade etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

30.04.2024 12:57
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Antalya'daki trafik kazasında, Trendyol Süper Lig ekiplerinden Bitexen Antalyaspor'un Brezilyalı stoperi Edinaldo Gomes Pereira'nın (Naldo) oğlu ve kayınpederinin ölümüne, 2 kişinin de yaralanmasına neden olduğu öne sürülen sürücünün yargılanmasına devam edildi.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ferhat K. ile müşteki olan futbolcu Naldo ve eşi Juliana Tilatti ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık Ferhat K, yaşanan kazadan dolayı pişman olduğunu ve aileden özür dilediğini söyledi.

Kaza sonrası yaralılara yardım etmeye çalıştığını iddia eden sanık Ferhat K, "Böyle olsun istemezdim. Bu yükün sorumluğu gittikçe ağır geliyor." dedi.

Sanık avukatı Neşet Kocaman ise müvekkilinin 8 Eylül'den beri tutuklu olduğunu ve Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulundan gelecek raporu beklediklerini dile getirdi.

Daha önceki raporlarda kusurun tamamının müvekkiline verildiğini belirten Kocaman, "Çocuğun emniyet kemeri takılı olsaydı belki kaza böyle sonuçlanmazdı. Eğer kemer takıldığı halde kaza da ölüm meydana gelseydi müvekkilim o zaman tam kusurlu sayılabilirdi." ifadelerini kullandı.

Müvekkilinin hukuk fakültesi 4. sınıf öğrencisi olduğunu ve bu sene mezun olacağını kaydeden Kocaman, müvekkilinin kaçma şüphesinin olmadığını ve tahliyesine karar verilmesini gerektiğini kaydetti.

Müştekiler Naldo Pereira ve eşi Juliana Tilatti, tercüman aracılığıyla şikayetlerinin devam ettiğini belirtti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi'nde 7 Eylül 2023'te meydana gelen trafik kazasında Naldo'nun oğlu Davi Pereira (4), kayınpederi Walter Tilatti (65) ve kayınvalidesi Alexandra Nardy ile motosiklet sürücüsü Cüneyt Eslik yaralanmıştı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Davi 16 Ekim, dedesi Tilatti ise 12 Aralık'ta yaşamını yitirmişti.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede sanığın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına" sebebiyet vermek suçundan yargılanması talep edilmişti.

Kaynak: AA

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