Bitlis Balına Coğrafi İşaret

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Bitlis'in yüksek rakımlı verimli yaylalarına bırakılan kovanlardan elde edilen bal, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescil edildi.

Bitlis Ticaret ve Sanayi Odasının (TSO) 2023'te yaptığı başvuru sonucu, Bitlis balına coğrafi işaret verilmesine ilişkin toplantı düzenlendi.

TSO'da yapılan toplantıda konuşan Vali Ahmet Karakaya, Bitlis denilince akla kentte üretilen balın geldiğini söyledi.

Bitlis'in en köklü bal üretim merkezlerinden biri olduğunu belirten Karakaya, şöyle konuştu:

"Zengin floradan dolayı şehrimizde üretilen bal, kalite açısından aranılan bütün özelliklere sahip. Bitlis balı 800'ün üzerinde prolin değerine sahip. Bu ciddi bir rakam. Türkiye'de, hatta dünyadaki en iyi sıralamalarından biri. Bitlis'te üretilen bal, genel olarak geven ve kekik bitkilerinin yoğun olduğu Bitlis merkez ve ilçelerindeki yaylalardan elde ediliyor. Bunlar doğada kendiliğinden yetişen şifalı bitkilerdir. Bu da Bitlis balına ayrı bir değer katıyor."

Bitlis'in coğrafi yapısı gereği birçok güzelliği içinde barındıran nadide şehirlerden biri olduğunu vurgulayan Karakaya, bu güzellikleri ve ürünleri marka değerler haline getirerek tescillemek istediklerini, bu konuda bazı kurumlarla çalışma yürüttüklerini ifade etti.

Bitlis'te 7 ürünün tescillendiğini ve birçok ürünün de tescillenmesi için çalışmaların devam ettiğini bildiren Karakaya, "Coğrafi işaretle aynı zamanda balımızın korunmasını da sağlamış olacağız. Sahte ve düşük kaliteli ürünlerden ayırt edilmesini temin etmek üzere çalışacağız. Uzaya da çıksanız tarım ve hayvancılık en stratejik alan olmaktan uzak değil. Her alanda ilimizde bu tarz üretim faaliyetlerini desteklemeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Bitlis balının yıllardır bilinen bir kaliteye sahip olduğunu kaydetti.

Coğrafi işareti olmayan ürünlerin çok fazla itibar görmediğini dile getiren Elmastaş, "Bu çok önemli bir aşamaydı. Üniversite olarak Bitlis balını nasıl öne çıkarabiliriz diye bazı çalışmalar yaptık. Üniversitemizde 100 kovanlı arı işletmesi kurduk. Amacımız bal üretip ticari bir değer sağlamak değil, ürettiğimiz balı analiz ederek kaliteyi nasıl artıracağımızı belirlemek ve üreticilere öncülük etmek. Eren ailesinin desteğiyle uluslararası standartlarda olan bal analiz laboratuvarımızı da kurduk. Akredite çalışmalarımız bitmek üzere. Bölgede bir merkez olmayı hedefliyoruz."

Bitlis TSO Başkanı Davut Tezcan da Bitlis balına coğrafi işaret almak için 2023'te Türk Patent ve Marka Kurumuna müracaat ettiklerini söyledi.

Ocak ayında coğrafi işaret belgesi aldıklarını anlatan Tezcan, "Patentimizi aldıktan sonra iş bitmiyor. Balımızı markalaştırmak ve sahip çıkmak için Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Coğrafi işaret belgesi ilimizin tanıtımına ve ticaretine katkı sunacak." dedi.

Toplantıda Bitlis Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Çolak da bir sunum yaptı.

Tezcan toplantının sonunda Coğrafi İşaret Tescil Belgesi'ni Vali Karakaya takdim etti.