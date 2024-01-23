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Bitlis Baro Başkanı, 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı - Son Dakika
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Bitlis Baro Başkanı, 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı

Bitlis Baro Başkanı Avukat Gülhan Bayram Sekmen, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri 2023' oylamasına katıldı. Sekmen, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi ve tercihlerini belirledi. Oylamada duygulanan Sekmen, emeği geçenlere teşekkür etti.

Bitlis Baro Başkanı, \'Yılın Kareleri 2023\' oylamasına katıldı
23.01.2024 - 17:23,  Güncelleme: 17:25
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Bitlis Baro Başkanı Avukat Gülhan Bayram Sekmen, Anadolu Ajansı'nın (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri 2023" oylamasına katıldı.

Sekmen, makamında, AA foto muhabirleri ile muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, 5 kategoride oylamaya sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

" Deprem: Umut" kategorisinde Murat Şengül'ün "Hoşgeldin" fotoğrafına oy veren Sekmen, " Gazze: Kanıt" kategorisinde de Belal Khaled'in "Haykırış" fotoğrafını tercih etti.

"Çevre-Yaşam"da Sergen Sezgin'in "Kaçış" ve "Haber"de Samir Jordamovic'in "Uğurlama" fotoğraflarına oy veren Sekmen, "Spor"da Annika Hammerschlag'ın çektiği "Çöplük topçuları" fotoğrafına oy kullandı.

Sekmen, oylamada fotoğrafları incelerken bazı karelerde çok duygulandığını ifade ederek, emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA
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Anadolu Ajansı, Bitlis, Deprem, Kültür Sanat, Spor, Güncel, Son Dakika

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