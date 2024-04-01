Bitlis Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Nesrullah Tanğlay kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Nesrullah Tanğlay 8 bin 900, DEM Parti adayı Mehmet Nezir Karabaş 8 bin 702 oy aldı. (Açılan sandık oranı: Yüzde 100)
Tanğlay'ın öz geçmişi
Nesrullah Tanğlay, 1975'te Bitlis'te dünyaya geldi.
İlk, orta ve lise eğitiminin ardından Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Elektrik Bölümü'nden mezun oldu.
AK Parti'nin kuruluşuyla siyasete başlayan Tanğlay, mahalle yönetimi, gençlik kolları, belediye meclis üyeliği, il yerel yönetimler, merkez ilçe ve il başkanlığı görevlerinde bulundu.
AK Parti'nin adayı Tanğlay, 31 Mart 2019'da Bitlis Belediye Başkanlığına seçildi.
Tanğlay, evli ve 3 çocuk babasıdır.
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