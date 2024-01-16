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Bitlis Eren Üniversitesi, Bilgisayarlı Görü ve Yapay Zeka Tabanlı Cam Kalite Kontrol Sistemi Geliştirilmesi Projesi'ne TÜBİTAK'tan destek aldı - Son Dakika
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Bitlis Eren Üniversitesi, Bilgisayarlı Görü ve Yapay Zeka Tabanlı Cam Kalite Kontrol Sistemi Geliştirilmesi Projesi'ne TÜBİTAK'tan destek aldı

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, TÜBİTAK'tan destek almaya hak kazanan 'Bilgisayarlı Görü ve Yapay Zeka Tabanlı Cam Kalite Kontrol Sistemi Geliştirilmesi Projesi'nin temsilcilerine plaket takdim etti. Proje, üniversitenin araştırma ve geliştirme yeteneklerini gözler önüne sererek, yapay zeka ve bilgisayarlı görü teknolojilerini kullanarak sanayinin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümler sunmayı hedefliyor.

Bitlis Eren Üniversitesi, Bilgisayarlı Görü ve Yapay Zeka Tabanlı Cam Kalite Kontrol Sistemi Geliştirilmesi Projesi\'ne TÜBİTAK\'tan destek aldı
16.01.2024 - 19:01,
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Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, TÜBİTAK'tan destek almaya hak kazanan "Bilgisayarlı Görü ve Yapay Zeka Tabanlı Cam Kalite Kontrol Sistemi Geliştirilmesi Projesi"nin temsilcilerine plaket takdim etti.

BEÜ'den yapılan açıklamaya göre, BEÜ'nin paydaş olduğu "Bilgisayarlı Görü ve Yapay Zeka Tabanlı Cam Kalite Kontrol Sistemi Geliştirilmesi Projesi" TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Projenin üniversite temsilcileri Prof. Dr. Koray Köksal ve Dr. Öğretim Üyesi Emine Cengil'i makamında kabul eden Elmastaş, projenin üniversitenin araştırma ve geliştirme yeteneklerini gözler önüne serdiğini belirtti.

Yapay zeka ve bilgisayarlı görü teknolojilerini kullanarak sanayinin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi çözümler sunmayı hedeflediklerini kaydeden Elmastaş, "Projenin bu kapsamda önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Proje temsilcilerimizi ve proje ekibini tebrik ediyorum." dedi.

Kaynak: AA
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Eren Üniversitesi, Bitlis, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bitlis Eren Üniversitesi, Bilgisayarlı Görü ve Yapay Zeka Tabanlı Cam Kalite Kontrol Sistemi Geliştirilmesi Projesi'ne TÜBİTAK'tan destek aldı - Son Dakika
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