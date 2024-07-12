Bitlis Eren Üniversitesi ile VEDAŞ Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı

Güncel

Bitlis Eren Üniversitesi ile Vangölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Üniversitenin Senato Odası'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, bu tür işbirliklerin üniversite-sanayi ilişkisini güçlendirdiğini söyledi.

Elmastaş, protokolün öğrencilerin kariyer gelişimine önemli katkı sağlayacağını belirtti.

VEDAŞ Bölge Müdürü Fatih Talay ise eğitim ve iş dünyası arasında köprüler kurmanın önemine vurgu yaptı.

Konuşmaların arsından işbirliği protokolü imzalandı.