Bitlis Eren Üniversitesi’nde 2800 Mezun Sevinci - Son Dakika
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Bitlis Eren Üniversitesi’nde 2800 Mezun Sevinci

Bitlis Eren Üniversitesi’nde 2800 Mezun Sevinci
11.06.2026 23:09
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BEÜ'de mezuniyet töreni yapıldı, 2800 öğrenci kep attı. Vali ve Rektör'den eğitim vurgusu yapıldı.

Bitlis Eren Üniversitesi'nde (BEÜ) 2 bin 800 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı.

Üniversitenin Rahva Yerleşkesi'nde düzenlenen tören, kortej yürüyüşü ve halk oyunları gösterisiyle başladı.

Programda konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, mezun olan öğrencileri tebrik etti.

Eğitim sürecinin uzun soluklu ve meşakkatli olduğunu belirten Karakaya, şunları kaydetti:

"Eğitim süreci bireyler kadar ülkeler için de önemlidir. Ülkemizin şu anda ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı vizyonunda gençlerimizin en iyi şekilde hayata hazırlanmasının büyük önem taşıdığını buradan vurgulamak isterim. Eğitim sadece okullarda alınmıyor. Çocuklarımızın akademik ve bilimsel anlamda en iyi şekilde kendilerini yetiştirmeleri büyük önem taşıyor. Bilgi çağındayız. Çocuklarımızın akademik alanın dışında sportif, kültürel ve sosyal alanlarda da donanım sahibi olmalarını çok önemsiyoruz."

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ise "Bitlis Eren Üniversitesi, bilimsel ve akademik anlamda uluslararası yetkinlikte bir üniversitedir. Kurulduğu günden bugüne verdiği 28 bini aşkın mezuna bu yıl 2 bin 800 öğrencimizi daha katıyoruz. Üniversitemizde akademik birim ve bölümlerin sayıları hızla artmaktadır. Son 4 yılda sağlık bilimleri, spor bilimleri, yabancı diller ve turizm ile tıp fakültelerini kurduk. Bu yıl tıp fakültesine ilk öğrencilerimizi alıyoruz." diye konuştu.

Dereceye giren öğrencilere plaketlerinin takdim edildiği tören, mezun öğrencilerin kep atmasının ardından sona erdi.

Törene, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Genç, Adalet Komisyon Başkanı Cihat Ateş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, İl Emniyet Müdürü Koray Şensoy, akademik ve idari personel, öğrencilerle aileleri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bitlis Eren Üniversitesi’nde 2800 Mezun Sevinci - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ümit Keskin Ümit Keskin:
    gençlerimiz okul bitiriyor işte güzel şey bu üniversitede de gelişmeler var yeni fakülteler açıyorlar tıp fakültesi vs ama artık gençler sadece kariyer için okumuyorlar farklı şeyler aradığını görüyoruz 0 0 Yanıtla
  • Özgür Ucar Özgür Ucar:
    2800 mezun çıkarmışlar vay be bu kadar insan bir anda iş bulmak zor olacak sanırım biraz abartılı da gösteriliyor hayal kırıklığına uğrayanlarda vardır herhalde 0 0 Yanıtla
  • Cengiz Yıldız Cengiz Yıldız:
    devlet üniversitesi olarak düzgün yönetilmesi gerekir bu tür törenler maliyetli olur tabii ki kutlamak güzel şey ama hesap da tutması lazım harcamaların 0 0 Yanıtla
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