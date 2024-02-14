Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Memur-Sen Bitlis Şube Başkanı Cabir Durak'ı ziyaret etti - Son Dakika
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Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Memur-Sen Bitlis Şube Başkanı Cabir Durak'ı ziyaret etti

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Memur-Sen Bitlis Şube Başkanı Cabir Durak\'ı ziyaret etti

Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Memur-Sen Bitlis Şube Başkanı Cabir Durak'ı ziyaret ederek iş birliğinin önemine vurgu yaptı. Durak ise iş birliğini güçlendirerek üyelerin ve eğitim camiasının yararına çalışmalar yapacaklarını belirtti.

14.02.2024 12:47  Güncelleme: 12:49
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Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Memur-Sen Bitlis Şube Başkanı Cabir Durak'ı ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Elmastaş, şube başkanlığına yeniden seçilen Durak'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Üniversite ve Memur-Sen arasındaki iş birliğinin önemine değinen Elmastaş, "Eğitim ve akademi dünyasının, sendikal hareketlerle el ele vermesi, toplumsal gelişim için büyük önem taşımaktadır. Cabir Durak ve ekibinin, bu iş birliğini daha da ileriye taşıyacağına inanıyorum." dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Durak'ta "İş birliğimizi daha da güçlendirerek, üyelerimizin ve tüm eğitim camiasının yararına çalışmalar yapmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Elmastaş'a, Kurumsal İletişim Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Zakir Sarıkaya ve Eğitim Bir-Sen Üniversite Temsilcisi Savaş Gültekin de eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Memur-Sen Bitlis Şube Başkanı Cabir Durak'ı ziyaret etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Memur-Sen Bitlis Şube Başkanı Cabir Durak'ı ziyaret etti - Son Dakika
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