Bitlis Güroymak\'ta Borsa İstanbul Anadolu Lisesi\'nde fidan dikildi

Bitlis Güroymak'ta Borsa İstanbul Anadolu Lisesi'nde fidan dikildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bitlis Güroymak'ta 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla Borsa İstanbul Anadolu Lisesi bahçesinde fidan dikim etkinliği düzenlendi. Etkinliğe Kaymakam, Belediye Başkanı, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve öğrenciler katıldı, fidanlar toprakla buluşturuldu.
Bitlis'in Güroymak ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikim etkinliği düzenlendi.
Güroymak Borsa İstanbul Anadolu Lisesi'nin bahçesinde düzenlenen etkinliğe Kaymakam Onur Aykaç, Belediye Başkanı Eşref Mutlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulmüttalip Güneri, kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.
Etkinlikte protokol üyeleri ve öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu.
Kaynak: AA
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