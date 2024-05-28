Bitlis Güroymak\'ta çiftçilere 21 bin sebze fidesi dağıtıldı

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Bitlis'in Güroymak ilçesinde "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında çiftçilere 21 bin sebze fidesi dağıtıldı.

Güroymak Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende konuşan Kaymakam Mehmet Zahid Uzun, yüzde 75 hibeyle 21 bin domates, patlıcan ve biber fidesi dağıttıklarını söyledi.

Bereketli bir üretim sezonu olmasını dileyen Uzun, "Devletimizin desteğiyle bölgemizdeki kıymetli tarım işlerini daha da artırmayı hedefliyoruz. Geçenlerde de fasulye tohumu dağıtmıştık. Bugün de 21 bin fidemizi dağıtmanın mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

Bitlis Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Çolak ise ilde 2 milyon 779 bin liralık bir bütçeyle 250 bin domates, 180 bin biber ve 70 bin patlıcan olmak üzere 500 bin fide satın aldıklarını belirtti.

İl merkezi ve ilçelerde fidelerin dağıtımını gerçekleştireceklerini anlatan Çolak, "Güroymak ilçemizde de 10 bin domates, 8 bin biber ve 3 bin patlıcan olmak üzere 21 bin fidemizi dağıtacağız. Bereketli olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Uzun, Çolak ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Reşit Kardeş, programa katılan çiftçilere fidelerini dağıttı.