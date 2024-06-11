Bitlis Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Yıl Sonu Sergisi Düzenlendi - Son Dakika
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Bitlis Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Yıl Sonu Sergisi Düzenlendi

Bitlis Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Yıl Sonu Sergisi Düzenlendi

Bitlis Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' dolayısıyla yıl sonu sergisi düzenledi. Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, serginin açılışında halk eğitimine önem verilmesi gerektiğini vurguladı. Bitlis Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cemalettin Duman ise 2023-2024 eğitim öğretim yılında 639 kurs açıldığını belirtti. Sergiye birçok önemli isim katıldı.

11.06.2024 14:03
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Bitlis Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü, "Hayat Boyu Öğrenme Haftası" dolayısıyla yıl sonu sergisi düzenledi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bahçesinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan serginin açılışında konuşan Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Türkiye'nin gelişmiş ülkeler arasında yer alması için halk eğitimine önem verilmesi gerektiğini söyledi.

Teknoloji, ekonomi, sosyal ve siyasi alanlarda hızlı değişimlerin yaşandığını belirten Karaömeroğlu, "Türkiye de bu gelişmelere paralel olarak hızla bir kalkınma ve sanayileşme sürecine girmektedir. Bu süreçte yetişkinlerin eğitimine gereken önemi vermek çok önemlidir. Ülkemizde yetişkin eğitiminin artırılması için halk eğitimi kapsamında yapılan veya yapılacak çalışmalar halkın ilgisini çekecek ve onların kültürel, toplumsal ve ekonomik açıdan gelişimlerini sağlayacak şekilde düzenlenerek ülke kalkınmasına katkı sağlanmalıdır." diye konuştu.

Bitlis Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Cemalettin Duman ise "Halk Eğitimi Merkezleri, her zaman ve her yerde tüm bireylere hizmet vermeyi amaç edinmiştir. Bu ilkelerden yola çıkarak Bitlis Halk Eğitimi Merkezi olarak 2023-2024 eğitim öğretim yılında birinci ve ikinci kademe okuma yazma, mesleki eğitici, kültürel, din eğitimi ve spor dallarında 639 kurs açılmıştır." dedi.

Halk oyunları gösterisi ve müzik dinletisinin ardından Karaömeroğlu ve beraberindekiler sergiyi gezerek ürünler hakkında bilgi aldı.

Açılışa, Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu'nun eşi Filiz Karaömeroğlu, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Fuat Eker, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Çiğdem Ula, sivil toplum kuruluş temsilcileri, kurum amirleri, usta öğreticiler, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bitlis Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Yıl Sonu Sergisi Düzenlendi - Son Dakika

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