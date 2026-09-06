Bitlis Hizan'da fındık hasadı başladı, bu yıl 450 ton rekolte bekleniyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bitlis Hizan'da fındık hasadı başladı, bu yıl 450 ton rekolte bekleniyor

Bitlis Hizan\'da fındık hasadı başladı, bu yıl 450 ton rekolte bekleniyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in Hizan ilçesinde eğimli yamaçlarda yetiştirilen fındığın hasadına başlandı. İlçede 5 bin dekar alanda 7 köy ve 15 mezrada üretim yapılıyor; bu yıl 400-450 ton rekolte bekleniyor. Hasat, bölgedeki 400 ailenin geçim kaynağı olurken, ürün çevre illere pazarlanıyor.

ŞENER TOKTAŞ/ORHAN ALCA - Yeşil doğasıyla "Doğu'nun Karadeniz'i" olarak nitelendirilen Bitlis'in Hizan ilçesinde köylerin eğimli yamaçlarında yetiştirilen fındığın hasadı başladı.

İlçenin iklimi ve toprak yapısıyla fındık yetiştiriciliğine elverişli olan Nazar bölgesindeki 7 köy ve 15 mezrada yetiştirilen fındık, yöre halkının önemli geçim kaynakları arasında yer alıyor.

Günün ilk ışıklarıyla fındık bahçelerinin yolunu tutan üreticiler, zorlu hasat mesaisine erken saatlerde başlıyor.

Baston şeklindeki uzun sırıklarla fındık dallarını yere doğru çeken çiftçiler, imece usulü topladıkları fındıkları büyük çuvallara dolduruyor.

Eğimli arazide çuvalları kimi zaman sırtlarında, kimi zaman da katırlarla köylere taşıyan üreticiler, hasadın ardından fındıkları evlerin damlarında kurutuyor.

Elle veya sopalarla çotanaklarından (kabuklu fındık kümesi) ayrıştırılan fındıklar, damlarda birkaç gün bekletildikten sonra tüketime hazır hale getiriliyor.

Dolgunluğu, yüksek yağ oranı, sert kabuğu, tadı ve kendine özgü aromasıyla talep gören Hizan fındığı, başta çevre iller olmak üzere Türkiye'nin farklı bölgelerindeki tüketicilere ulaştırılıyor.

"Fındık, ilçemizin önemli gelir kaynaklarından biri"

Hizan Ziraat Odası Başkanı Erkan Durmaz, AA muhabirine, ilçede fındık hasadının başladığını söyledi.

İlçedeki 7 köy ve 15 mezrada yaklaşık 5 bin dekarlık alanda fındık yetiştirildiğini belirten Durmaz, bu sene yüksek rekolte beklediklerini ifade etti.

Fındığın engebeli arazide yetiştirildiğine dikkati çeken Durmaz, ilçede 400-450 ton rekolte beklendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Engebeli arazide yetiştirilen fındığımızın kabuğu sert, yağ oranı ve protein değeri yüksektir. İlçemizde 5 bin dekarda fındık yetiştiren çiftçilerimiz mazot ve gübre desteğinden faydalanmamaktadır. Fındık üreticileri zorlu ve meşakkatli bir hasat sezonuna başladı. Ürün ilçe ekonomisi açısından önemli bir yere sahip. İlçemizin ekonomisinin başlıca gelir kaynağı tarım ve hayvancılık olduğu gibi bunların en önemlilerinden biri fındıktır."

Kabuğu sert olan Hizan fındığının oldukça lezzetli olduğunu anlatan Durmaz, "Kabuğu sert olduğu için fındığımız sanayide çok fazla kullanılmamaktadır. Bu bölgede tüketimi daha fazladır. Hediyelik olarak da gönderiliyor." dedi.

"Kuruttuğumuz fındıkları özellikle çevre illere satıyoruz"

Çalışkanlar köyü muhtarı Muhsin Kaya da bölgede yaklaşık 400 ailenin geçimini fındık üretiminden sağladığını ifade etti.

Araziler engebeli olduğu için hasat yaparken zorlandıklarını dile getiren Kaya, "Bazı köylüler topladıkları fındıkları atla, kimisi de sırtında taşıyarak eve götürüyor. Kabuklarından ayıklayarak damlarda kuruttuğumuz fındıkları özellikle çevre illere satıyoruz. Arazilerimiz engebeli olduğu için çok zorluğu var. Gelir kaynağımız olduğu için zorluklara katlanıyoruz. Suladığımız için sadece biraz kabuğu kalın oluyor. Fındıklarımızı tüccarlar gelip alıyor. Hizan'da esnafımıza, Bitlis, Muş, Van'a, Diyarbakır'a ve Siirt'e satıyoruz." diye konuştu.

Fındık üreticisi Maşallah Kaya ise "Fındık toplamak çok zor. Ağaçlar kalın olduğu için zorla indiriyoruz. Hava sıcak ve fındık bahçesinde toz var. Bahçelerimiz eğimli olduğundan fındıkları toplarken de zorlanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Karadeniz, Ekonomi, Bitlis, Güncel, Hizan, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitlis Hizan'da fındık hasadı başladı, bu yıl 450 ton rekolte bekleniyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gülaçan-4 Tespit Kuyusu’nda sondaj sürüyor Gülaçan-4 Tespit Kuyusu’nda sondaj sürüyor
Esenyurt’ta korsan taksicilik yapan emekli polis, ceza yazan meslektaşını şehit etti Esenyurt’ta korsan taksicilik yapan emekli polis, ceza yazan meslektaşını şehit etti
Deniz Göktaş’tan esprili cezaevi mesajı Deniz Göktaş'tan esprili cezaevi mesajı
Kahramanmaraş okul saldırısı davasında İsa Aras Mersinli’nin annesi tahliye edildi Kahramanmaraş okul saldırısı davasında İsa Aras Mersinli'nin annesi tahliye edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı 12 ülkeye yeni büyükelçi atandı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 12 ülkeye yeni büyükelçi atandı
Son seçimleri en yakın tahmin eden şirketten yeni anket DEM Parti yerini kaptırdı Son seçimleri en yakın tahmin eden şirketten yeni anket! DEM Parti yerini kaptırdı

11:55
Adliye önündeki görüntüsü olay olmuştu Gökçek sessizliğini bozdu
Adliye önündeki görüntüsü olay olmuştu! Gökçek sessizliğini bozdu
11:44
Savaşın Türkiye’ye enflasyon faturası belli oldu: Tam 7 puan
Savaşın Türkiye'ye enflasyon faturası belli oldu: Tam 7 puan
11:03
Orta Vadeli Program açıklandı Yıl sonu enflasyon tahmini yükseltildi
Orta Vadeli Program açıklandı! Yıl sonu enflasyon tahmini yükseltildi
10:47
Uçakta ortalığı birbirine kattı Sonu böyle oldu
Uçakta ortalığı birbirine kattı! Sonu böyle oldu
10:28
Altınlarla kaybolan Özbek gelinin düğün öncesi röportaj verdiği ortaya çıktı
Altınlarla kaybolan Özbek gelinin düğün öncesi röportaj verdiği ortaya çıktı
10:22
Cemal Enginyurt’un “Hayırlı olsun“ dediği ünlü mekan mercek altında Oğlu ortak çıktı
Cemal Enginyurt'un "Hayırlı olsun" dediği ünlü mekan mercek altında! Oğlu ortak çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2026 12:49:16. #7.13#
SON DAKİKA: Bitlis Hizan'da fındık hasadı başladı, bu yıl 450 ton rekolte bekleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement