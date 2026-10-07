Bitlis Hizan\'da Kızılay\'ın kan bağışı tırına farklı yaş grupları ilgi gösteriyor

Bitlis Hizan'da Kızılay'ın kan bağışı tırına farklı yaş grupları ilgi gösteriyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hizan ilçesine gelen Türk Kızılay kan bağışı tırında vatandaşlar, sağlık ekipleri gözetiminde kan bağışında bulunuyor. Gün boyu süren kampanyaya farklı yaş grupları ilgi gösterirken, bağışlar kan stoklarının artırılmasına ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına katkı sağlıyor.
Bitlis'in Hizan ilçesinde Türk Kızılay tarafından sürdürülen kan bağışı kampanyasına vatandaşlar destek veriyor.
İlçeye gelen kan bağışı tırında bir araya gelen vatandaşlar, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere kan bağışında bulunuyor.
Kampanya kapsamında sağlık ekiplerinin gözetiminde kan veren vatandaşlar, kan stoklarının artırılmasına katkı sağlıyor.
Gün boyunca devam eden bağışlara farklı yaş gruplarından vatandaşlar ilgi gösterirken, bağışçılar kan vermenin toplumsal dayanışma açısından önemine dikkati çekiyor.
Kaynak: AA
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