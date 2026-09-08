Bitlis Hizan\'da öğrenciler uyum haftası etkinlikleriyle okula hazırlanıyor

Bitlis'in Hizan ilçesinde, yeni eğitim-öğretim yılı öncesinde öğrencilerin okula ve eğitim ortamına uyum sağlamaları amacıyla düzenlenen uyum haftası etkinlikleri sürüyor.

İlçedeki okullarda gerçekleştirilen etkinliklerde, özellikle okula yeni başlayan öğrencilerin öğretmenleri ve arkadaşlarıyla tanışmaları, okul ortamını tanımaları ve eğitim hayatına alışmaları amaçlanıyor.

Cumhuriyet İlkokulu'nda da uyum haftası kapsamında öğrenciler için tanışma, oyun ve çeşitli etkinlikler düzenleniyor.