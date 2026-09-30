Bitlis Hizan\'da otluk alanda çıkan yangın itfaiyece söndürüldü, 3 dönüm zarar gördü

Bitlis Hizan'da otluk alanda çıkan yangın itfaiyece söndürüldü, 3 dönüm zarar gördüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bitlis'in Hizan ilçesinde Gayda köyü Kayalar mezrasındaki otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın, ihbar üzerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında yaklaşık 3 dönümlük alan zarar gördü.
Bitlis'in Hizan ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Gayda köyünün Kayalar mezrasında otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.
Yangında yaklaşık 3 dönümlük alan zarar gördü.
Kaynak: AA
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