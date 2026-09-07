Bitlis Hizan'da zift yüklü tanker şarampole devrildi, sürücü yaralandı
Bitlis'in Hizan ilçesinde zift yüklü tankerin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Kaza nedeniyle elektrik direğine çarpan tankerden etrafa zift dökülürken, bölgede enerji kesildi ve sürücü hastaneye kaldırıldı.
Bitlis'in Hizan ilçesinde zift yüklü tankerin şarampole devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Hizan-Horozdere yolu mevkisinde Y.D. yönetimindeki 72 EE 868 plakalı tanker, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kaza sırasında elektrik direğine çarpan tankerdeki zift etrafa döküldü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, VEDAŞ ve jandarma ekipleri sevk edildi. Elektrik direğinin zarar görmesi üzerine VEDAŞ ekiplerince bölgedeki enerji kesildi.
Ekiplerin çalışmasıyla araçtan çıkarılan sürücü, ambulansla Hizan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA
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